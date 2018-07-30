المفوضية الأوروبية: اجتماع جنيف حول منصات الإنزال للتشاور فقط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 يوليو 2018, 08:06 مساء
لقاء في جنيف يجمع مسؤولي المفوضية الأوروبية اليوم بمسؤولين إقليميين ودوليين بشأن منصات الإنزال

قالت المفوضية الأوروبية إن الاجتماع المقرر اليوم في جنيف بين ممثليها ونظرائهم من منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة «لن يتمخض عن أي نتائج»، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

يذكر أنّ لقاءً سيجمع مسؤولي المفوضية الأوروبية اليوم في جنيف مع مسؤولين إقليميين ودوليين لتدارس الفكرة التي طُرحت في القمة الأوروبية الأخيرة والمتعلقة بإنشاء منصات إنزال للمهاجرين خارج دول التكتل الموحد، خاصة في شمال أفريقيا.

ووصفت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود، اللقاء بـ«التشاوري»، الهدف منه «تبادل وجهات النظر وإجراء مناقشة أولية، ولذلك لا يتوقع صدور أي نتائج»، على حد قولها.

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وأوضحت المتحدثة أن النقاش سيتواصل على عدة مستويات خلال الخريف القادم للتوصل إلى بلورة الفكرة، التي ستساهم، برأي المفوضية، في إنقاذ أرواح وخفض تدفقات المهاجرين إلى أوروبا.

وكانت مصادر أوروبية مطلعة أكدت أن الاتحاد يسعى للتحاور مع المنظمات الدولية ودول شمال أفريقيا، لإزالة اللغط والغموض المحيط بفكرة منصات الإنزال، والتي لاقت رفضاً قاطعاً من قبل دول مثل تونس والمغرب والجزائر وليبيا.

وكان سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد قد عقدوا الأسبوع الماضي لقاءً فيما بينهم لمناقشة فكرة منصات الإنزال، حيث تم التوافق بشكل مبدئي على تعزيز دور العواصم الأوروبية في بلورة هذه الفكرة.

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