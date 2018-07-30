أحمد حمزة يبحث مع خبراء من فزان أوضاع الجنوب

عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة يلتقي مجموعة من خبراء الجنوب بمنطقة فزان

التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة، اليوم الاثنين، مجموعة من خبراء الجنوب بمنطقة فزان التابعين لمنظمة فزان للحوار والتنمية والسلام.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أنّ اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، استعرض الأوضاع الراهنة بمنطقة الجنوب الغربي بمختلف المجالات، ومنها الأوضاع الأمنية والخدمات.

وأضاف البيان أنّ المجتمعين أكدوا على تذليل العوائق والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمنطقة.

وشهد الجنوب الليبي خلال مايو الماضي أحداثًا عسكرية وسياسية، بعد تجدد الاشتباكات في مدينة سبها، ألقت بظلالها على الحياة المعيشية للمواطنين تزامنت مع مشكلات أمنية وخدمية تعانيها المنطقة منذ سنوات.