وزير التعليم يعلن موعد إعلان نتائج الشهادتين الإعدادية والثانوية

وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل

أعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل، اليوم الإثنين، أنّ اعتماد وإعلان نتائج امتحانات الدورالأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2017-2018، سيكون الإثنين المقبل الموافق 6 أغسطس.

وأشار الوزير في تصريحات نقلتها وزارة التعليم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنّ اعتماد وإعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية سيكون يوم الخميس الموافق 9 أغسطس.

وثمّن عبدالجليل في الوقت نفسه دور كافة العاملين بقطاع التعليم سواء معلمين ومفتشين تربويين وإخصائيين اجتماعيين وإداريين لما قدموه طيلة العام الدراسي، بالإضافة إلى دور كافة المشرفين والقائمين على إعداد وتنظيم الامتحانات، خاصة اللجنة العليا للامتحانات ووزارتي الداخلية والحكم المحلي.

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ومن جهته أوضح مدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة رمضان الغضوي، أنه سيكون بإمكان الطالب الحصول على النتيجة من خلال الرابط http://www.imtihanat.com فور تفعيله ووضعه على صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن طريق إدخال رقم الجلوس أو رقم القيد الخاص به في الخانة المخصصة لذلك.

وأدى امتحانات الثانوية العامة حوالي 58.604 ألف طالب وطالبة بالداخل في جميع المدارس العامة والخاصة داخل ليبيا، على مستوى 55 منطقة تعليمية من المناطق الخاضعة لإشراف وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، إذ جرى تشكيل 187 لجنة إشراف ومراقبة، بينما تقدم لإجراء امتحان الشهادة الثانوية والإعدادية بالخارج أكثر من 880 طالبًا وطالبة.