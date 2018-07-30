اللجنة التحضيرية تعلن موعد انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمعرض ليبيا الزراعي

المؤتمر الصحفي للجنة التحضيرية لمعرض ليبيا الزراعي بمركز تمنت للمعارض. (تصوير: رمضان كرنفوده)

أعلنت اللجنة التحضيرية لمعرض ليبيا الزراعي، اليوم الاثنين، موعد انطلاق الدورة الثالثة للمعرض الذي سيقام بمركز تمنهنت للمعارض في بلدية وادي البوانيس جنوب البلاد بمشاركة عدد من الجهات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمعرض المهندس محمد علي الهادي خلال مؤتمر صحفي عقد بقاعة السلام بمركز تمنهنت للمعارض، إن فعاليات الدورة الثالثة لمعرض ليبيا الزراعي ستنطلق خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر القادم تحت إشراف بلدية وادي البوانيس.

وأوضح الهادي أن المعرض سيشهد هذا العام مشاركة من الوزارات والهيئات والجامعات والشركات والمصارف ومركز تنمية الصادرات والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة والهيئة العامة للمعارض وعدد من المنظمات ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الزراعي والثروة الحيوانية والبحرية.

وأضاف عضو اللجنة العلمية للمعرض الدكتور بلقاسم عامر لـ«بوابة الوسط» أن البرنامج العلمي للمعرض سينطلق فى اليوم الثاني للفعاليات وسيركز على مجالات الثروة الحيوانية والتمور والفواكه والزيتون والمحاصيل التي تنتج فى الجنوب وما تم استحداثه فى العالم حول الزراعة.

وأضاف عامرأن البرنامج العلمي لمعرض ليبيا الزراعي سيتخلله تنظيم «صالون اقتصادي» سيناقش خلال جلساته بحضور رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الزراعي المشاريع الاقتصادية التي تعتمد على الزراعة.

وأوضح مدير مطار تمنهنت المدني المهندس حمزة أحمد عيسى لـ«بوابة الوسط» أن المطار جاهز للعمل لاستقبال أية طائرات خاصة بعد استكمال الإجراءات الخاصة بذلك من الجهات المختصة من أجل المشاركة فى معرض ليبيا الزراعي سواء كانت رحلات محلية أودولية.

وأضاف عيسى أن مطار تمنهنت المدني يعمل الآن بحوالي ثلاث رحلات أسبوعية من مطار بنينا في بنغازي ومعيتيقة في طرابلس، مؤكدًا أن المطار سبق أن قدم الخدمات لحوالي 300 ألف مسافر واستقبل قرابة مليار و700 دينار للمصارف واستقبل شحنات إغاثة وأدوية تقدر بحوالي ألف و700 طن.

وبيّن منسق العلاقات العامة لمعرض ليبيا الزراعي أحميد الطاهر أن السكن متوفر بالمنطقة وأن هناك لجان للاستقبال والإعاشة، مشيرًا إلى أن المعرض سيشهد مشاركات من دول عربية وتركيا وأسبانيا وشركات صينية.

وحضر المؤتمر الصحفي عدد من أعضاء المجلس البلدي وادي البوانيس وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الزراعي.

يشار إلى أن أول دورة لمعرض ليبيا الزراعي كانت قد انطلقت فى عام 2016 ببلدة تمنهنت في بلدية وادي البوانيس جنوب البلاد.