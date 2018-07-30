السراج وحمزة يبحثان ملف الخدمات بالمنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 يوليو 2018, 04:53 مساء
اجتماع السراج وحمزة لمناقشة ملف الخدمات في الجنوب. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، صباح اليوم الإثنين، مع عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة لبحث ملف الخدمات بالمنطقة الجنوبية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع جرى خلاله استعراض تقرير للمتابعة يحدد مشاكل قطاعات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والمواصلات وما اتخذ من إجراءات بشأنها.

وأضاف أن السراج أصدر تعليماته لجهات الاختصاص بتقديم حلول عاجلة لحلحلة هذه المشاكل ومن ضمنها توفير كافة الإمكانيات لمطارات المنطقة الجنوبية حتى تتمكن من استئناف عملها وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن السراج وحمزة ناقشا خلال الاجتماع زيادة تفعيل آليات التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني الدولية والليبية، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

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