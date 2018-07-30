«إيني» الإيطالية تبدي استعدادها لإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 يوليو 2018, 04:39 مساء
لقاء السراج مع وفد شركة «إيني» الإيطالية. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن شركة «إيني» الإيطالية «أبدت استعدادها لإنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية للمساهمة في حل أزمة الكهرباء في ليبيا» وفق ما نشره المكتب عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع السراج اليوم الاثنين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس مع وفد من شركة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز، ضم المدير التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكاليزي، ومدير العمليات أنطونيو فيلا، ونائب المدير التنفيذي للشرق الأوسط فؤاد الكريكشي، ونائب المدير التنفيذي لشمال أفريقيا السيد أنطونيو بانزا، بحضور السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اجتماع السراج مع المدير التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية ووفد الشركة خصص لبحث إمكانية «فتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية المكانية ودعم مشاريع الكهرباء» في ليبيا.

وأضاف أن الاجتماع تناول مشاريع الشركة في ليبيا وإمكانية تطوير التعاون لخلق نمو وإنعاش للاقتصاد الليبي، مؤكدًا «الاتفاق مع الشركة على فتح آفاق وفرص جديدة للاستثمار في مجال النفط والغاز، واستحداث مشاريع للتنمية المكانية في مناطق الانتاج والتصدير في جنوب البلاد وشمالها».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن شركة «إيني» الإيطالية وافقت على مقترحات السراج بدعم مشاريع الطاقة الكهربائية في ليبيا، حيث اتفق الجانبان على تقديم مساعدة فنية عاجلة بإرسال فرق لتقييم الشبكة الكهربائية بوضعها الحالي بهدف تحسين كفاءتها.

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