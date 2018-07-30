بليحق: الموافقة على المادة الثامنة تحتاج إلى تعديل دستوري

الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق اليوم الاثنين، إن النواب ناقشوا في جلسة اليوم 46 مادة في قانون الاستفتاء، والتي تم تعديل بعض المفردات أو الكلمات فيها، واتفقوا عليها بدون أي تعديلات جوهرية.

وأضاف بليحق لـ«بوابة الوسط» أن الملاحظات جاءت على المادة الثامنة فقط والتي تم طرحها للنقاش في جلسة اليوم، والتي تنص على أنه في حالة تم رفض الدستور من الشعب لا تعتبر الهيئة التأسيسة مسؤولة على تعديلها وعرضها من جديد، فمجلس النواب هو من سيشكل لجنة لصياغة مسودة الدستور في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وأوضح بليحق أن الجلسة تم تعليقها إلى يوم غدٍ الثلاثاء، ليأخذ أعضاء المجلس وقتهم في التشاور مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لأنه في حالة الموافقة على المادة الثامنة فإن إقرار القانون يحتاج الى تعديل دستوري، مشيرًا إلى أنه في حالة رفض مشروع الدستور فإن المادة الثامنة تعني حل الهيئة التأسيسية، وهو مايخالف الإعلان الدستوري.