«الطيران المدني» تعلن إغلاق مطار طبرق حتى غد

مطار طبرق الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مصلحة الطيران المدني بمنطقة بنغازي، اليوم الإثنين، إغلاق مطار طبرق الدولي.

وقال أحد موظفي المصلحة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن مصلحة الطيران المدني أعلنت للطيارين، أمس الأحد، إغلاق مطار طبرق حتى يوم غد الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن القرار جاء بناء على تقرير مشرف الطيران المدني بمطار طبرق الدولي، الذي يفيد بدخول عدد من المواطنين مبنى برج المراقبة بمطار طبرق الدولي، مطالبين بمغادرة العاملين بالبرج وإيقاف حركة الملاحة الجوية، وتم الإعلان عنه في إطار الحفاظ على سلامة المسافرين والطائرات، وفي حالة استمرار مصلحة المطارات بعدم اتخاذ إجراءات حيال الموضوع سيستمر الإغلاق.

وكان مصدر صرح لـ«بوابة الوسط»، أمس الأحد، بأن «الإشكالية بدأت منذ تقديم المدير السابق للمطار حسن هليل استقالته، ما دفع إدارة المطارات بالمنطقة الشرقية إلى تكليف مدير جديد وهو صلاح سليم، دون إخطار المدير القديم أو أي محضر تسليم واستلام».

وذكر المصدر أن المدير المستقيل للمطار، حسن هليل، استقال بسبب عدم تنفيذ عدة مطالب تقدَّم بها للجهات المختصة، من بينها عدم استكمال المشاريع المتوقفة بالمطار، إلى جانب بعض المطالب الإدارية الأخرى وتعيينات موظفين.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام ذكرت أن «المدير السابق حسن هليل جرى إعفاؤه من منصه، وهو غير صحيح وعارٍ عن الصحة، لكونه استقال من منصه نهاية شهر أبريل الماضي، وجرى تكليف مدير جديد».

ونوه إلى أن إغلاق المطار «سيكون مستمرًّا لحين الاستجابة لمطالب موظفي المطار من قبل هيئة المواصلات والنقل»، لكنه أشار إلى أن «حركة الملاحة بالمطار لن تتوقف وستستمر الرحلات بوتيرتها السابقة».

وتقدم مدير عام مطار طبرق الدولي حسن هليل، في نهاية شهر أبريل الماضي باستقالته من العمل مديرًا عامًّا للمطار، مبررًا استقالته التي وجهها إلى رئيس هيئة المواصلات بالبيضاء، ورئيس مصلحة المطارات طرابلس، ورئيس مصلحة المطارات البيضاء، وعميد بلدية طبرق.

وقال هليل في استقالته إنه حاول فيما مضى تسيير العمل بما يضمن احتياجات الناس، ويؤمِّن لهم خدمات آمنة، ولكن طلب الإعفاء الاختياري جاء لعجز الدولة عن تبني الأفكار ودعم الاستراتيجية الموضوعة لرفعة العمل.