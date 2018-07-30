السراج يلتقي المدير التنفيذي لـ«إيني» لبحث فرص الاستثمار المستقبلية

لقاء سابق لرئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، والمدير التنفيذي لشركة «إيني» كلاوديو ديسكالزي

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الإثنين، المدير التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي؛ لمناقشة مشاريع الاستثمار المستقبلية في ليبيا.

وذكرت «إيني»، على موقعها الإلكتروني، أن اللقاء بحث فرص الاستكشاف المستقبلية والاستثمارات التنموية للشركة في ليبيا، في ضوء بدء المرحلة الثانية من مشروع بحر السلام، التي تمثل الانتهاء من تطوير حقل الغاز الأكبر في البلاد.

كما ناقش اللقاء تطور المشاريع الاجتماعية التي تجريها «إيني» في ليبيا، المتعلقة بالخدمات الصحية والوصول إلى مياه شرب نظيفة، وهي مشاريع بقيمة 25 مليون دولار.

وعُـقد اللقاء في طرابلس بحضور السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، وتناول مناقشة الأنشطة العامة لـ«إيني». وتعد الشركة الإيطالية المورد الرئيسي للغاز في السوق الليبية المحلية، وتضاعف إنتاجها في الأربعة أعوام الماضية إلى 20 مليون متر مكعب يوميًّا.