عقيلة صالح: تعليق جلسة «النواب» إلى غد الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 يوليو 2018, 02:33 مساء

أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، تعليق جلسة البرلمان إلى يوم غد الثلاثاء، لمتابعة مناقشة مشروع قانون الاستفتاء.

وأرجع صالح تعليق الجلسة إلى ضيق الوقت نظرًا لكثرة طالبي الكلمة من الأعضاء الذين وصل عددهم إلى 30 نائبًا.
 

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