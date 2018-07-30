الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال، خصوصًا المناطق الساحلية. وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى وجود رطوبة عالية نسبيًا نتيجة تأثير امتداد المرتفع الجوي. وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على المناطق الساحلية بين 29 و33 مْ، وعلى مناطق الدواخل بين 35 و40 مْ. وما زالت درجات الحرارة مرتفعة على أغلب مناطق الوسط والجنوب، إذ تتراوح بين 39 و43 مْ نتيجة تأثير امتداد المنخفض الجوي الصحراوي، الذي يتمركز وسط وجنوب الجزائر.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

في شمال غرب البلاد، تكون السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و37 مْ تصل اليوم إلى 39 مْ على أبونجيم، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

في شمال شرق البلاد، تكون السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و33 مْ، بينما تكون بين 37 و40 مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

في جنوب غرب البلاد، السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصـوى بين 39 و43مْ، ولا تتجاوز 37 مْ على القريات.