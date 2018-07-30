«الغذاء العالمي» يوزع مساعدات غذائية على 700 أسرة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 30 يوليو 2018, 01:24 مساء
مساعدات إنسانية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أرسل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قافلة مساعدات غذائية إلى مدينة سرت، اليوم الإثنين.

وقال مندوب لجنة الإشراف على القافلة، السائح محمد، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن المساعدات الغذائية خصصت للمواطنين من أصحاب المساكن المدمرة وذوي الدخل المحدود

وأضاف أن المساعدات وزعت اليوم بمدرسة خولة بنت الأزور للبنات، بالتعاون مع إدارة المدرسة، وتحتوي المساعدات على حصة شهرية لكل أسرة، وتتكون من أرز وسكر ودقيق وحمص ومكرونة وزيت وطماطم، ويبلغ العدد المستهدف بالمساعدات 700 أسرة

ومن المقرر أن تصل مساعدات أخرى قبيل عيد الأضحى.
 

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