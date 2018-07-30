تراجع طفيف للدينار أمام عملات دولية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 يوليو 2018, 01:16 مساء

تراجع الدينار على نحو طفيف أمام عملات دولية رئيسة في السوق السوداء، اليوم الإثنين، إذ صعد الدولار الأميركي إلى 6.64 دينار، مقابل 6.63 دينار أمس، بفارق قرش واحد.

ويبلغ الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار 527 قرشًا، إذ يبلغ سعره الرسمي 137 قرشًا، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وحسب صفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صعد اليورو في السوق السوداء إلى 7.70 دينار مقارنة بـ 7.68 دينار أمس، كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 8.63 دينار اليوم، مقابل 8.59 دينار، بفارق 2 و4 قروش على الترتيب.

يشار إلى أن جهات دولية، من بينها البعثة الأممية، تستعجل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشمل تعديل سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيطاليا تأمل إجراء صفقة مع ترامب حول ليبيا
ليبيا
صحف عربية: استنساخ القيم الأميركية في ليبيا.. ومورد العصابات والإرهابيين
ليبيا
بومبيو يدعو لاستنساخ «قيم أميركا» في ليبيا
ليبيا
«أهلي طرابلس» يكلف لاعبه الدولي السابق بمهمة مدير الكرة بالنادي
رياضة محلية
بالفيديو: الآلاف يخلون منازلهم هربًا من حرائق كاليفورنيا (صور)
دولى
«غيدري» الأميركية: خطط بمليار دولار لإعادة تطوير ميناء سوسة
ليبيا
رئيس هيئة الكهرباء: اتجهنا لإنشاء محطتين بالطاقة الشمسية في الكفرة وتمنهنت
ليبيا
كاركاتير خيري - أطول خسوف سياسي في ليبيا
كاريكاتير
الاتفاق على خطة لمعالجة قضية الملكية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح مهمة عند غسيل السيارة