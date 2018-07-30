تراجع طفيف للدينار أمام عملات دولية

تراجع الدينار على نحو طفيف أمام عملات دولية رئيسة في السوق السوداء، اليوم الإثنين، إذ صعد الدولار الأميركي إلى 6.64 دينار، مقابل 6.63 دينار أمس، بفارق قرش واحد.

ويبلغ الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار 527 قرشًا، إذ يبلغ سعره الرسمي 137 قرشًا، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وحسب صفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صعد اليورو في السوق السوداء إلى 7.70 دينار مقارنة بـ 7.68 دينار أمس، كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 8.63 دينار اليوم، مقابل 8.59 دينار، بفارق 2 و4 قروش على الترتيب.

يشار إلى أن جهات دولية، من بينها البعثة الأممية، تستعجل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشمل تعديل سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.

