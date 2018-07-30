اعتماد الصكوك المصرفية في العيادات الطبية الخاصة بسرت

مدير الخدمات الصحية في سرت خلال ترؤسه اجتماعا صحيا. (بوابة الوسط)

اتفق مسؤولون صحيون في سرت على اتخاذ إجراءات لمراعاة المواطنين في أسعار الكشف الطبي والعمليات الجراحية المختلفة في ظل الظروف الحالية، والتعامل بالصكوك المصرفية في ظل نقص السيولة المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه مدير الخدمات الصحية بالبلدية الدكتور خليفة محمد السيوي، بحضور عضو المجلس البلدي المكلفة بمتابعة ملف الصحة السيدة هنية أبوخريص، ورئيس اللجنة الاستشارية بمستشفى ابن سينا التعليمي الدكتور عبدالقادر العماري، والدكتور الاستشاري رمضان الأميل، وأصحاب المصحات الطبية والعيادات الطبية الخاصة العاملة بالمدينة.

وقال مسؤول ملف الصحة بسرت، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن الاجتماع تم خلاله متابعة الإجراءات الإدارية للمصحات الطبية الخاصة وتنظيمها وفقًا للقانون، ومتابعة آلية التخلص من النفايات الطبية، وذلك بالتنسيق مع مستشفى ابن سينا التعليمي.

وأضاف أن المجتمعين ناقشوا أيضًا كيفية التنسيق مع مكتب مكافحة العدوى، بحصر الحالات المرضية المعدية وخصوصًا الأجانب المترددين على المصحات الخاصة، ووضع آلية للتبليغ عن الأمراض المعدية مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الصحة والأمن بالمدينة.