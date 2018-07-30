اليوم تطلق «الكهرباء» حملة وطنية لإزالة الوصلات غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 يوليو 2018, 11:54 صباحا
جانب من اجتماع لجنة طرح الأحمال بشركة الكهرباء. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدء حملة وطنية مكثفة، اليوم الإثنين، لضبط وإزالة جميع التوصيلات غير الشرعية واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد مرتكبيها.

وقالت الشركة، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «التوصيلات التجارية والصناعية غير الشرعية تزايدت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة»، منوهة إلى «تأثير تلك الوصلات على مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة خاصة الاستهلاك المنزلي».

وأشارت إلى أن هذه الحملة تأتي «سعيًا من الشركة لتقليل حجم الظاهرة إلى حين القضاء عليها بشكل نهائي».

كانت مديرية أمن طرابلس اتفقت، أمس الأحد، مع الشركة العامة للكهرباء على تنفيذ حملات مكثفة وموسعة لإزالة التوصيلات غير الشرعية والربط العشوائي للأنشطة التجارية والصناعية، خاصة أصحاب الورش الصناعية (الحدادة والرخام والنجارة وغيرها) داخل نطاق بلدية طرابلس الكبرى.

اقرأ أيضًا: مديرية أمن طرابلس وشركة الكهرباء تتفقان على تنفيذ حملات موسعة لإزالة التوصيلات غير الشرعية

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