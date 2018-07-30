سرت تحتفل بإعادة افتتاح الإذاعة

من حفل افتتاح إذاعة سرت. (بوابة الوسط)

احتفلت مدينة سرت بإعادة افتتاح إذاعة المدينة، بعد الانتهاء من صيانتها وتجهيز المبنى برعاية مكتب المشروعات بالبلدية.

وقال مدير إدارة الإعلام بالبلدية في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن الحفل حضره عميد البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ومدير الأمن ومدير عام مستشفى ابن سينا ورئيس الجامعة، ورئيس لجنة الإدارة بجهاز استثمار النهر الصناعي، ورئيس مجلس الحكماء.

تم خلال الحفل إلقاء عدد من الكلمات التي رحبت بعودة الإذاعة المحلية للبث، كما تم خلال الاحتفال تكريم البلدية وعدد من مسؤولي القطاعات والشركات التي ساهمت فى عودة الإذاعة بشهادات تقدير، تجول بعدها الحضور في أقسام ومكاتب واستوديو البث المباشر.