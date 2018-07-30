سرت تحتفل بإعادة افتتاح الإذاعة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي: | الإثنين 30 يوليو 2018, 11:20 صباحا
من حفل افتتاح إذاعة سرت. (بوابة الوسط)

احتفلت مدينة سرت بإعادة افتتاح إذاعة المدينة، بعد الانتهاء من صيانتها وتجهيز المبنى برعاية مكتب المشروعات بالبلدية.

وقال مدير إدارة الإعلام بالبلدية في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن الحفل حضره عميد البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ومدير الأمن ومدير عام مستشفى ابن سينا ورئيس الجامعة، ورئيس لجنة الإدارة بجهاز استثمار النهر الصناعي، ورئيس مجلس الحكماء.

تم خلال الحفل إلقاء عدد من الكلمات التي رحبت بعودة الإذاعة المحلية للبث، كما تم خلال الاحتفال تكريم البلدية وعدد من مسؤولي القطاعات والشركات التي ساهمت فى عودة الإذاعة بشهادات تقدير، تجول بعدها الحضور في أقسام ومكاتب واستوديو البث المباشر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيطاليا تأمل إجراء صفقة مع ترامب حول ليبيا
ليبيا
صحف عربية: استنساخ القيم الأميركية في ليبيا.. ومورد العصابات والإرهابيين
ليبيا
بومبيو يدعو لاستنساخ «قيم أميركا» في ليبيا
ليبيا
«أهلي طرابلس» يكلف لاعبه الدولي السابق بمهمة مدير الكرة بالنادي
رياضة محلية
بالفيديو: الآلاف يخلون منازلهم هربًا من حرائق كاليفورنيا (صور)
دولى
«غيدري» الأميركية: خطط بمليار دولار لإعادة تطوير ميناء سوسة
ليبيا
رئيس هيئة الكهرباء: اتجهنا لإنشاء محطتين بالطاقة الشمسية في الكفرة وتمنهنت
ليبيا
كاركاتير خيري - أطول خسوف سياسي في ليبيا
كاريكاتير
الاتفاق على خطة لمعالجة قضية الملكية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح مهمة عند غسيل السيارة