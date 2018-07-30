سيالة يبحث عودة الشركات الكورية إلى ليبيا

ناقش وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، تشوي سونغ سو، عودة الشركات الكورية إلى ليبيا لاستكمال تنفيذ المشاريع والتعاقدات المتوقفة في مجال الإنشاءات والطاقة الكهربائية.

واستقبل سيالة، السفير الكوري في مكتبه بمقر ديوان وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، تشوي سونغ سو سفير، أمس الأحد.

وتناول اللقاء المقترحات المتنوعة لدخول الشركات والمستثمرين الكوريين إلى السوق الليبي وإمكانية تنفيذ مشاريع جديدة في مجالات الإسكان والتشييد والبناء والطاقة.

وبحث اللقاء المساهمة في برامج إعادة الإعمار في المدن الليبية المتضررة من الحرب على الإرهاب.