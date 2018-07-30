سيالة يبحث عودة الشركات الكورية إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 يوليو 2018, 11:02 صباحا

ناقش وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، تشوي سونغ سو، عودة الشركات الكورية إلى ليبيا لاستكمال تنفيذ المشاريع والتعاقدات المتوقفة في مجال الإنشاءات والطاقة الكهربائية.

واستقبل سيالة، السفير الكوري في مكتبه بمقر ديوان وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، تشوي سونغ سو سفير، أمس الأحد.

وتناول اللقاء المقترحات المتنوعة لدخول الشركات والمستثمرين الكوريين إلى السوق الليبي وإمكانية تنفيذ مشاريع جديدة في مجالات الإسكان والتشييد والبناء والطاقة.

وبحث اللقاء المساهمة في برامج إعادة الإعمار في المدن الليبية المتضررة من الحرب على الإرهاب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيطاليا تأمل إجراء صفقة مع ترامب حول ليبيا
ليبيا
صحف عربية: استنساخ القيم الأميركية في ليبيا.. ومورد العصابات والإرهابيين
ليبيا
بومبيو يدعو لاستنساخ «قيم أميركا» في ليبيا
ليبيا
«أهلي طرابلس» يكلف لاعبه الدولي السابق بمهمة مدير الكرة بالنادي
رياضة محلية
بالفيديو: الآلاف يخلون منازلهم هربًا من حرائق كاليفورنيا (صور)
دولى
«غيدري» الأميركية: خطط بمليار دولار لإعادة تطوير ميناء سوسة
ليبيا
رئيس هيئة الكهرباء: اتجهنا لإنشاء محطتين بالطاقة الشمسية في الكفرة وتمنهنت
ليبيا
كاركاتير خيري - أطول خسوف سياسي في ليبيا
كاريكاتير
الاتفاق على خطة لمعالجة قضية الملكية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مونتينيغرو تطلق برنامج استثمار للجنسية أكتوبر المقبل