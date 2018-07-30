20 اعتداء على النهر الصناعي في يوليو

آثار الاعتداء على «المحطة 26» خط ترهونة - بوزيان. (جهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن وقوع أكثر من 20 اعتداء على مواقع تابعة للمشروع على يد مخربين وإرهابيين.

وأشار مدير مكتب الإعلام بالجهاز توفيق الشويهدي، إلى الاعتداء على أحد صمامات التحكم المغذية لمدينة طرابلس نتج عنه تسرب كمية كبيرة من المياه، منوها إلى أن فرق الصيانة استطاعت السيطرة على الوضع، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال»

كانت لجنة الأزمة ببلدية طرابلس أعلنت في وقت سابق عن عودة ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس بمستواها الطبيعي بعد انخفاضه في الأيام الماضية بسبب الاعتداءات المتكررة على مواقع جهاز النهر الصناعي.

وأرجع رئيس اللجنة، ناصر الكريو، أسباب الاعتداءات الواقعة على جهاز النهر الصناعي على مختلف المسارات إلى غياب هيبة الدولة على مختلف المناطق الليبية .

وبلغ مستوى العجز أكثر من 300 ألف متر مكعب يوميًا نتيجة السرقات عن طريق الوصلات غير الشرعية، ما تسبب في انخفاض تدفق المياه، وفق لجنة الأزمة.