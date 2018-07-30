السراج يعتمد خطة العلاج في الداخل والخارج

جانب من اجتماع السراج (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني)

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بعد مراجعة شاملة على مدى يومين متتاليين، الخطة العلاجية لوزارة الصحة بشأن الإجراءات الخاصة بالعلاج في الداخل والخارج.

وأصدر السراج تعليماته بالشروع الفوري في تنفيذ الخطة العلاجية، على أن يشمل العلاج جميع المواطنين الليبيين بمختلف أنحاء ليبيا، وضمان الشفافية في الإنفاق وفقًا للتشريعات النافذة، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وتنص الخطة على التزام وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية غير المتوفرة بالمستشفيات والمرافق الصحية العامة من خلال شراء الخدمات الطبية من القطاع الخاص بالداخل أو المؤسسات العلاجية بالخارج مع التأكد من خبرات الدول الموفد إليها المرضى وتميزها.

ومن بين أهداف الخطة توطين العلاج بالداخل ورفع مستوى الخدمات الصحية والتأمين الصحي، وسرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وحضر الاجتماع كل من وزير المالية أسامة حماد، ووكيل وزارة الصحة السيد محمد عيسى، ومدير إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي فتحي الحاجي، ومدير إدارة العقود بديوان المحاسبة السيد عبدالرزاق البيباص، وعضو الديوان محمد الرشيدي.