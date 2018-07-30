ليبيا تتفادى 80 مليون يورو تعويضات في قضية «تاف تي بي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 يوليو 2018, 09:48 صباحا
مطار سبها الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

نجحت إدارة القضايا بالدولة الليبية في كسب قضية تحكيم بقيمة 80 مليون يورو، مرفوعة ضدها أمام غرفة التجارة الدولية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقالت إدارة القضايا في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، الأحد، إن شركة «تاف تي بي» للاستثمار والبناء والتشغيل التركية زعمت في الدعوى التحكيمية التي أقامتها ضد الدولة الليبية، ومصلحة الطيران المدني وجهاز تنفيذ مشاريع المواصلات، أن الأطراف الليبية أخلت بالتزاماتها القانونية حيال توقف تنفيذ عقد مشروع إنشاء مطار سبها الدولي.

وأصدرت هيئة التحكيم حكمها النهائي في الدعوى بتاريخ 20 يوليو الجاري.

وتواجه الدولة الليبية العديد من قضايا التعويضات نتيجة الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد منذ العام 2011.

وفي فبراير الماضي، رفضت غرفة التجارة الدولية بباريس دعويين مرفوعتين من الشركة الليبية البرازيلية وشركة «أودربريتشتù البرازيلية يطالبان بتعويضات بقيمة 96 مليون دولار؛ نتيجة توقف مشروعاتهما في ليبيا.

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