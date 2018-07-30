عودة ضخ المياه لمستواها الطبيعي في طرابلس

آثار الاعتداء على أحد نقاط النهر الصناعي. (بوابة الوسط)

أكدت لجنة الأزمة ببلدية طرابلس المركز عودة ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس بمستواها الطبيعي بعد انخفاضه في الأيام الماضية بسبب الاعتداءات المتكررة على مواقع جهاز النهر الصناعي.

وأرجع رئيس اللجنة، ناصر الكريو، في تصريحات صحفية أسباب الاعتداءات الواقعة على جهاز النهر الصناعي على مختلف المسارات إلى غياب هيبة الدولة على مختلف المناطق الليبية، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

ونوه إلى أن السرقات عن طريق الوصلات غير الشرعية سبب في انخفاض تدفق المياه، حيث وصل مستوى العجز لأكثر من 300 ألف متر مكعب يوميًا.

كانت غرفة التحكم الرئيسة بمنظومة الحساونة- سهل الجفارة سيطرت على تسرب مياه النهر الصناعي بمحطة تحكم طريق المطار في طرابلس السبت الماضي بعد تعرضها لاعتداء من قبل «مجهول».