مديرية أمن بنغازي تعلن عن تغيير بعض مسارات الشوارع الرئيسية بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 يوليو 2018, 12:55 صباحا
منظر عام لمدينة بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، مساء الأحد، عن تغيير مساراع بعض الشوارع الرئيسية بالمدينة في إطار تنفيذ جملة من الخطط المرورية لقسم المرور والترخيص، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال رئيس قسم المرور والتراخيص ببنغازي العقيد حسن الشلماني إن تغيير مسارات بعض الشوارع الرئيسية بالمدينة يأتي «استكمالا للدراسات والحلول التي تم وضعها سابقا بالتنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني بالمدينة».

وأضاف الشلماني أن البداية ستكون بشارع القيروان، حيث سيجري «تحوير الشارع بحيث يكون ذات اتجاه الواحد بدلا مما هو عليه الآن بحيث تكون الحركة المرورية أكثر أنسابية مما هي عليه الآن».

وأوضح رئيس قسم المرور والتراخيص ببنغازي أن حركة السير بداخل الشارع ستكون من مفترق شارع القيروان مع الدائري الثاني باتجاه تقاطع الأندلس مع الدائري الثاني، وفق ما نشرته مديرية أمن بنغازي عبر صقفحتها على «فيسبوك».

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