مديرية أمن طرابلس وشركة الكهرباء تتفقان على تنفيذ حملات موسعة لإزالة التوصيلات غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 يوليو 2018, 12:43 صباحا
اجتماع مدير أمن طرابلس مع الشركة العامة للكهرباء. (وزارة الداخلية الليبية)

اتفقت مديرية أمن طرابلس والشركة العامة للكهرباء، على تنفيذ حملات مكثفة وموسعة لإزالة التوصيلات غير الشرعية والربط العشوائي للأنشطة التجارية والصناعية، خاصة أصحاب الورش الصناعية (الحدادة والرخام والنجارة وغيرها) داخل نطاق بلدية طرابلس الكبرى.

جاء ذلك خلال اجتماع، عُـقد صباح أمس الأحد، بمقر مديرية أمن طرابلس حضره مدير الأمن العقيد صلاح الدين السموعي ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ومدير عام التحكم ومدير عام الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية ومدير عام التوزيع ومساعد مدير عام خدمات المستهلكين ومدير إدارة توزيع طرابلس ومدير إدارة خدمات المستهلكين طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»، صباح اليوم الاثنين، إن الاجتماع جرى خلاله الاتفاق على تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتشكيل غرفة لمتابعة وحصر المخالفات والقيام بتحرير تقرير عمل اللجنة بحيث يكون ذلك يوميًّا.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أن اللجنة ستضم في عضويتها عضوًا من كل من الشركة العامة للكهرباء ومديرية أمن طرابلس والشرطة الزراعية وجهاز الحرس البلدي.

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