عاشور يشدد على ضرورة توفير الحماية الأمنية لمستشفى طرابلس المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 يوليو 2018, 11:08 مساء
العميد عبدالسلام عاشور خلال تفقده مستشفى طرابلس المركزي. (وزارة الداخلية الليبية)

شدد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، العميد عبدالسلام عاشور، على ضرورة توفير الحماية الأمنية لكافة العناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين داخل مستشفى طرابلس المركزي، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها العميد عبدالسلام عاشور، اليوم الأحد، لعدد من أقسام مستشفى طرابلس المركزي، رافقه فيها مدير مكتب حماية الأهداف الحيوية بالإدارة العامة للأمن المركزي، ومدير مستشفى طرابلس المركزي، وعدد من رؤساء الإدارات والأقسام بالمستشفى.

واستمع العميد عبدالسلام عاشور، خلال الزيارة، إلى شروح وافية من رؤساء الأقسام تمحورت في مجملها حول الوضع الأمني داخل المستشفى ونقص الإمكانات والمعدات الطبية التي يحتاجها المريض، ومحاولة تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل داخله.

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