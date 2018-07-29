تكليف مدير عام جديد لمجمع عيادات سرت المركزي الصحي

مجمع عيادات سرت المركزي. (أرشيفية: الإنترنت)

جرت، اليوم الأحد، بمجمع عيادات سرت المركزي إجراءات التسليم والاستلام بين المدير العام الجديد للمجمع الدكتور هشام حافظ والمدير العام السابق الدكتور رحيل العبدلي.

وقال مصدر بالمجمع لـ«بوابة الوسط» إن مدير قطاع الصحة بسرت الدكتور خليفة محمد عبد الفتاح أصدر قرارًا بتكليف الدكتور هشام حافظ مديرًا عامًّا لمجمع عيادات سرت المركزي الصحي، إضافة إلى عمله بالقطاع مديرًا للخدمات الطبية بالبلدية.

يشار إلى أن مجمع عيادات سرت المركزي الصحي سيتم استلامه من أعمال الصيانة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) خلال الأسبوع المقبل بعد تكليف إحدى الشركات المتخصصة من غريان صيانة مرافقه بتكلفة مالية قدرها 125 ألف دولار.