الشاطر عن تصويت «النواب» على قانون الاستفتاء: حمامة بيضاء.. أم أفعى؟

عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر . (أرشيفية: الإنترنت)

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر، اليوم الأحد، «إن قانون الاستفتاء استحقاق مهم، على الجهات المعنية التعامل معه بروح وطنية. أتمنى أن يوفَّق مجلس النواب في إجازته».

وأضاف الشاطر في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، أن مخاوفه مبعثها «تاريخ مجلس النواب في اختراع العراقيل والتفنن فيها».

وتابع قائلاً: «لا أدري إن كان سيخرج مجلس النواب من قبعته حمامة بيضاء، أم أفعى لتسميم المشهد المتسمم.. يدي على قلبي».

ومن المتوقع أن يعقد مجلس النواب جلسة بمقره في مدينة طبرق غدًا الثلاثاء، للتصويت على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور المقدَّم من الهيئة التأسيسية، التي أعلن رئيسها اليوم الأحد استقالته من منصبه.