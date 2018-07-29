الشاطر عن تصويت «النواب» على قانون الاستفتاء: حمامة بيضاء.. أم أفعى؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 يوليو 2018, 09:46 مساء
عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر . (أرشيفية: الإنترنت)

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر، اليوم الأحد، «إن قانون الاستفتاء استحقاق مهم، على الجهات المعنية التعامل معه بروح وطنية. أتمنى أن يوفَّق مجلس النواب في إجازته».

وأضاف الشاطر في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، أن مخاوفه مبعثها «تاريخ مجلس النواب في اختراع العراقيل والتفنن فيها».

وتابع قائلاً: «لا أدري إن كان سيخرج مجلس النواب من قبعته حمامة بيضاء، أم أفعى لتسميم المشهد المتسمم.. يدي على قلبي».

ومن المتوقع أن يعقد مجلس النواب جلسة بمقره في مدينة طبرق غدًا الثلاثاء، للتصويت على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور المقدَّم من الهيئة التأسيسية، التي أعلن رئيسها اليوم الأحد استقالته من منصبه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيطاليا تأمل إجراء صفقة مع ترامب حول ليبيا
ليبيا
صحف عربية: استنساخ القيم الأميركية في ليبيا.. ومورد العصابات والإرهابيين
ليبيا
بومبيو يدعو لاستنساخ «قيم أميركا» في ليبيا
ليبيا
«أهلي طرابلس» يكلف لاعبه الدولي السابق بمهمة مدير الكرة بالنادي
رياضة محلية
بالفيديو: الآلاف يخلون منازلهم هربًا من حرائق كاليفورنيا (صور)
دولى
«غيدري» الأميركية: خطط بمليار دولار لإعادة تطوير ميناء سوسة
ليبيا
رئيس هيئة الكهرباء: اتجهنا لإنشاء محطتين بالطاقة الشمسية في الكفرة وتمنهنت
ليبيا
كاركاتير خيري - أطول خسوف سياسي في ليبيا
كاريكاتير
الاتفاق على خطة لمعالجة قضية الملكية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مونتينيغرو تطلق برنامج استثمار للجنسية أكتوبر المقبل