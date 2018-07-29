انطلاق امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في بني وليد

انطلقت، اليوم الأحد، في مدارس مدينة بني وليد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2017 -2018 لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وقال مراقب التربية والتعليم بني وليد، خالد أبوحمرة لـ«بوابة الوسط»، إنه تم السماح لكافة الطلاب الراسبين بكل السنوات الدراسية بدخول امتحانات الدور الثاني.

وأثنى أبوحمرة على المجهودات التي يقوم بها العاملون بإدارة الامتحانات لإنجاح العملية التعليمية في بني وليد، مؤكدًا أن مراقبة التربية والتعليم «تعمل جاهدة لتذليل الصعاب وإزالة كافة العوائق من أجل إجراء هذه الامتحانات وإنجاح العملية التعليمية».

وأشاد أبو حمرة، خلال متابعته عملية الامتحانات، بسيرها بشكل طبيعي من خلال حضور التلاميذ والطلاب والملاحظين، كما أفاد باستمرار التواصل بين مكتب امتحانات بني وليد وإدارة الامتحانات بوزارة التعليم.