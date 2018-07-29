السراج يبحث خطة عمل صندوق موازنة الأسعار لتوفير السلع الأساسية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ظهر اليوم الأحد، اجتماعًا لإيجاد حلول لمواجهة النقص في السلع الأساسية والعمل على توفيرها بصفة عاجلة في جميع مناطق ليبيا وبأسعار مناسبة.

حضر الاجتماع، الذي عُـقد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، كل من وكيل وزارة الاقتصاد الطاهر سركز، ومدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني ورئيس اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الموازنة خليفة طنيش، وعضو لجنة تنفيذ موازنة الأسعار محمد سويب، وعضو لجنة التغطية بمصرف ليبيا المركزي وائل أبو خزام.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش خطة العمل لصندوق موازنة الأسعار لتوفير السلع الأساسية عبر منافذ توزيع تستعين بمنظومة الجمعيات التعاونية لضمان وصولها إلى المواطن في جميع مناطق ليبيا بأسعار في متناول الجميع.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن السراج طالب خلال الاجتماع بالانتهاء من تحديد آليات العمل خلال مدة أربعة أيام، وأن يكون التنسيق كاملاً بين جميع المؤسسات المعنية لتجنب تكرار الأزمة الحالية.