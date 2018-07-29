تخريج دفعتين من المتدربين في مجال الإسعافات الأولية والتمريض بسبها

عميد بلدية سبها يتوسط المتدربين. (تصوير: رمضان كرنفودة)

احتفلت جمعية «أحرار القلعة» للأعمال الخيرية في سبها بتخريج دفعتين من المتدربين في مجال الإسعاف الأولي والتمريض بحضور عميد المجلس البلدي حامد الخيالي، ومدير شؤون المحلات بالبلدية نوري لغويزي.

وألقيت خلال الحفل عديد الكلمات التي تشيد بدور التمريض والمسعفين، خصوصًا في هذه الأوقات الصعبة التي تشهدها البلاد، التي تفرض أن يكون في كل بيت مسعف وممرض، حسب إحدى الكلمات.

وقال مدير جمعية «أحرار القلعة»، أحمد قليوان لـ«بوابة الوسط»، إن هاتين الدفعتين هما التاسعة والعاشرة ويصل عدد المتدربين فيهما لـ20 متدربًا تلقوا تدريبات في الإسعافات الأولية والتمريض ومهارات الحق في الأمان وقياس الضغط وغيرها من أساسيات الإسعافات الأولية.

وقُـدِّم خلال حفل التخريج عرض مرئي حول التدريبات ومهارات الإسعافات الأولية وبعض الأعمال التي تقوم بها الجمعية، واُختُتم بتكريم الخريجين بشهادات إتمام الدورة التي سلمها عميد بلدية سبها حامد الخيالي.