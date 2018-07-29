السراج يعفي البرغثي من مهامه كمفوض بوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 يوليو 2018, 07:14 مساء
العقيد المهدي البرغثي. (االإنترنت)

قرر رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، إعفاء العقيد المهدي إبراهيم المهدي البرغثي من مهامه كمفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، بحسب قرار اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الأحد.

وطالب السراج في قراره رقم (1118) لسنة 2018 الصادر في 26 يوليو الجاري، برفع الإيقاف الاحتياطي عن عمل العقيد المهدي البرغثي قبل إعفائه من مهامه بوزارة الدفاع.

وأُوقف البرغثي عن العمل على خلفية التحقيق معه في أحداث العنف التي شهدتها قاعدة براك الشاطئ الجوية التي وقعت في 18 مايو 2017 وأسفرت عن مقتل 155 شخصًا وجرح 30 آخرين، وتدمير 50 منزلاً، في براك الشاطئ.

وأكد البرغثي أن هذا الحادث «جريمة ضد الإنسانية»، وأنه بذل جهودًا كبيرة، محاولاً تفادي وقوع الكارثة التي أُحيل بسببها إلى لجنة تحقيق شكَّلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لاستيضاح الموقف.

وفي 13 أبريل 2017 قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إعفاء المفوض بوزارة الدفاع العقيد المهدي البرغثي، من مهامه كمنسق للمتابعة والاتصال مع لجنة العقوبات المعنية بليبيا التابعة للأمم المتحدة.

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