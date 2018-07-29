منظمة أميركية تقدم معدات وأجهزة طبية إلى إدارة الخدمات الصحية في سبها

قدمت منظمة «فيلق الرحمة» الأميركية، اليوم الأحد، أجهزة ومعدات طبية إلى إدارة الخدمات الصحية في سبها، في إطار دعم القطاع والمرافق الصحية في المدينة.

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية في سبها، عادل إعويدات لـ«بوابة الوسط»، إن المعدات الطبية شملت أسِـرَّة تُستخدَم في العلاج الطبيعي وعددًا من الأجهزة الطبية التي تحتاجها مرافق القطاع الصحي بالمدينة.

وأضاف يوسف مصباح، أحد حكماء مدينة سبها لـ«بوابة الوسط»، أن الدولة الليبية «غائبة عن المشهد في الجنوب بشكل عام، وقراراتها لا يتم تنفيذها على أرض الواقع» معتبرًا أن «ما تقوم به المنظمات الدولية للجنوب أكثر مما تقوم به الحكومات».

ودلل مصباح على حديثه بتسليم شحنة المواد الطبية المقدَّمة من المنظمة البولندية، اليوم، إلى إدارة الخدمات الصحية بسبها، مشيرًا إلى أن هناك دعمًا يأتي من دول أخرى مثل الإمارات والاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية والأمم المتحدة.

وحضر تسليم شحنة المواد الطبية إلى إدارة الخدمات الصحية عميد المجلس البلدي سبها، حامد الخيالي، ومختار محلة عبدالكافي، ناجي بهيج، وعدد من مسؤولي القطاع الصحي في سبها.