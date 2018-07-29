السيسي: ندعم الجيش الليبي ونتمنى إجراء الانتخابات في «أقرب وقت»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال جلسة المؤتمر الوطني للشباب. (الصفحة الرسمية للناطق على الفيسبوك)

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن مصر تدعم الجيش الليبي بقوة لأنه الجهة الوحيدة التي تدافع عن الشعب الليبي ولا يدافع عن الميليشيات والعناصر المسلحة، كما أن بلاده مع وحدة الدولة الليبية وتدعم إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا خلال أقرب وقت.

وأضاف السيسي خلال جلسة بعنوان «اسأل الرئيس»، نقلها التليفزيون الرسمي، ضمن المؤتمر الوطني السادس للشباب، المنعقد بجامعة القاهرة على مدار يومين، أن بلاده تدعم وحدة الشعب الليبي وأراضيه، قائلاً: «نتمنى أن يتم إجراء الانتخابات في ليبيا خلال أقرب وقت».

وفي رده على أحد الأسئلة بشأن الوضع الأمني داخل مصر، أكد الرئيس المصري، أنه على صعيد الداخل المصري، حققنا مزيدًا من الانضباط، وارتفع مؤشر الحالة الأمنية، وقال: «الاستقرار في الدولة مؤشره طالع، والكلام ينطبق على سيناء وباقي الدولة المصرية».

وتابع الرئيس: «منذ سقوط حكم العقيد القذافي في ليبيا، والقوات الجوية على استعداد كامل، وتدمر كل يوم عربيات أسلحة ومهربين وتكفيريين، مش أقل من 2000 عربية تم تدميرها خلال آخر عام ونصف العام. الاستهداف قائم، ولكننا اتخذنا إجراءات قوية».

واضاف أن سياسة مصر تجاه الأقاليم والمنطقة ثابتة، متابعًا: «لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى، ولا نتآمر على الدول الأخرى، وهذه سياسة ثابتة».