ويليامز تلتقي الكبير وتؤكد أهمية الالتزام المستمر بالعملية الإصلاحية في ليبيا

التقت، اليوم الأحد، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير في طرابلس.

وقالت البعثة الأممية، في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر»، إن ويليامز «اطلعت على التقدم المحرز على صعيد حزمة الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة»، مؤكدة «أهمية الالتزام المستمر بالعملية الإصلاحية في ليبيا».

وكانت ويليامز التقت، في وقت سابق اليوم، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج؛ لبحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والترتيبات التي اتخذتها الحكومة لإنجاح العملية الانتخابية.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء، الذي عُـقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، على ضرورة أن يجري العمل بالنسبة لمسار الانتخابات وغيرها من مسارات الحل السياسي للأزمة الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأعربت السفيرة ويليامز، عن تقديرها لجهود السراج لتحقيق الاستقرار في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في البلاد وتعزيز سيادة القانون، وفقًا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.