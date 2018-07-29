المنصوري: استقالة ....قد تكون نتاجًا لضغوط لإرباك تصويت مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 يوليو 2018, 05:14 مساء
عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري. (أرشيفية: الإنترنت)

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، إن استقالة نوح عبدالسيد من رئاسة وعضوية الهيئة التي أعلنها اليوم الأحد، «قد تكون نتاجًا لضغوط من شأنها إرباك تصويت مجلس النواب»، غدًا الاثنين، على مشروع قانون الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة.

واعتبرالمنصوري أن استقالة عبدالسيد من رئاسة وعضوية الهيئة التأسيسية «لا أثر لها على العملية الدستورية التي أنجزتها الهيئة في 29 يوليو 2017»، مشيرًا إلى أن «اللائحة الداخلية للهيئة تتيح لنائب الرئيس تسيير الأعمال بالهيئة».

كان رئيس الهيئة أعلن استقالته من رئاسة وعضوية الهيئة، في وقت سابق اليوم، وذلك في رسالة موجهة إلى أعضاء الهيئة التأسيسية. قال فيها إنه لن يباشر أو يزاول مقتضيات الوظيفة، أو أي عمل من أعمالها، اعتبارا من هذا التاريخ، وأنه يأمل بقبول بالاستقالة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحف عربية: استنساخ القيم الأميركية في ليبيا.. ومورد العصابات والإرهابيين
ليبيا
«أهلي طرابلس» يكلف لاعبه الدولي السابق بمهمة مدير الكرة بالنادي
رياضة محلية
بالفيديو: الآلاف يخلون منازلهم هربًا من حرائق كاليفورنيا (صور)
دولى
«غيدري» الأميركية: خطط بمليار دولار لإعادة تطوير ميناء سوسة
ليبيا
رئيس هيئة الكهرباء: اتجهنا لإنشاء محطتين بالطاقة الشمسية في الكفرة وتمنهنت
ليبيا
كاركاتير خيري - أطول خسوف سياسي في ليبيا
كاريكاتير
الاتفاق على خطة لمعالجة قضية الملكية في ليبيا
ليبيا
المدعي العام الإسباني: الحبس 24 شهرًا وغرامة 3.2 مليون يورو عقوبة رونالدو
رياضة عالمية
الميركاتو.. «يذبح» بطل الدوري الليبي
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف بحيرة مياه سائلة في المريخ