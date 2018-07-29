الشريف: استقالة رئيس «تأسيسية الدستور» غير سارية قبل موافقة الثلثين

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عبد المنعم الشريف. (اشريفية: بوابة الوسط)

استغرب عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عبد المنعم الشريف الاستقالة المتداولة صباح اليوم الأحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام لرئيس الهيئة نوح عبد السيد من منصبه.

وأوضح الشريف في تصريح الى «بوابة الوسط» بأن الاستقالة من الرئاسة أو عضوية الهيئة حسب اللائحة الداخلية للهيئة لا تسري إلا بعد قبولها من الهيئة وبنصاب الثلثين.وأضاف الشريف، إن هذه الاستقالة لا معنى لها ولن تصبح سارية الا بعد الموافقة من الهيئة .

كان رئيس الهيئة أعلن استقالته من رئاسة وعضوية الهيئة في وقت سابق اليوم، وذلك في رسالة موجهة إلى أعضاء الهيئة التأسيسية.

