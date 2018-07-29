رئيس مجلس النواب يتسلم التقرير السنوي للجنة ديوان المحاسبة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 29 يوليو 2018, 03:51 مساء
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (أرشيفية: الإنترنت)

تسلم رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بمقر إقامته بالقبة اليوم الأحد، التقرير السنوي للجنة ديوان المحاسبة العام 2017.

وأكد عقيلة اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة تجاه الجهات والأشخاص ممن قاموا بمخالفات إدارية أو مالية.

وأصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تعليماته بعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية، ومتابعة كل الجرائم الإدارية والمالية والتحقيق فيها، مشيرًا إلى أنه لا سلطان فوق سلطان القانون.

من جانبه أكد رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور عمر عبد ربه، أنه بصدد العمل على توحيد مؤسسة ديوان المحاسبة ليتسنى للديوان الرقابة الشاملة لكل مؤسسات الدولة.

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