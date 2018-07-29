أسعد: لم ننظر بعد في استقالة رئيس «تأسيسية الدستور»

عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رانيا أسعد. (بوابة الوسط)

اعتبرت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رانيا أسعد، اليوم الأحد أن استقالة رئيس الهيئة نوح عبدالسيد «تجسيد للديمقراطية، وتأكيد على عدم وجود منظومة الشخص الواحد في هيئة صياغة الدستور».

وأشارت إلى أن «الاستقالة طلب قدم للهيئة ولَم ننظر فيه، وبالتالي يبقى السيد نوح مجرد مقدم الطلب إلى حين النظر فيه في اجتماع عام للهيئة».

وأضافت، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»: «لنا سابقة استبعاد الدكتور علي الترهوني بحكم قضائي، واستمرار أعمالنا ومن ثم التصويت على المشروع».

ووصفت نوح بأنه «رجل وطني وعضو فعَّال قبل أن يكون رئيسًا للهيئة، يشهد له بالنزاهة والشفافية»، وقالت: «اليوم مرت سنة على ذكرى التصويت على المشروع وهو في انتظار عرضه للاستفتاء».

كان رئيس الهيئة أعلن استقالته من رئاسة وعضوية الهيئة في وقت سابق اليوم، وذلك في رسالة موجهة إلى أعضاء الهيئة التأسيسية.