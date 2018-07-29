السراج وويليامز: مسارات الحل السياسي للأزمة تحت المظلة الأممية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 يوليو 2018, 03:16 مساء
السراج ونائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صباح اليوم الأحد، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ويليامز، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والترتيبات التي اتخذتها الحكومة لإنجاح العملية الانتخابية.

واتفق الجانبان، خلال لقاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، على ضرورة أن يجري العمل بالنسبة لمسار الانتخابات وغيرها من مسارات الحل السياسي للأزمة الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأعربت السفيرة ويليامز، خلال عن تقديرها لجهود السراج لتحقيق الاستقرار في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في البلاد وتعزيز سيادة القانون، وفقًا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

حضر الاجتماع المستشار السياسي لرئيس المجلس طاهر السني.

وتجري نائبة رئيس البعثة الأممية لقاءات مع مسؤولين ورؤساء أحزاب ومنظمات مجتمع مدني منذ توليها منصبها منذ شهر.

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