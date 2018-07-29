للمرة الثالثة خلال عام.. تخريب محطة «المدار الجديد» في بنغازي

محطة تيكا التابعة لشركة المدار الجديد (الإنترنت)

تعرضت محطة تيكا غرب مدينة بنغازي التابعة لشركة «المدار الجديد» للاتصالات للسرقة والتخريب من قبل مجهولين، مما تسبب في توقف المحطة.

وقال مسؤول قسم الإعلام بشركة «المدار الجديد» للاتصالات، محمد الزواوي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن محطة تيكا غرب بنغازي تعرضت للسرقة والتخريب للمرة الثالثة على التوالي في العام الجاري.

وأضاف الزواوي أن سرقة وتخريب محطة تيكا تسبب في توقف المحطة وانقطاع الخدمة وتذبذب الاتصالات في المناطق المجاورة لها، مشيرًا إلى أن شركة المدار الجديد للاتصالات تعتذر لمشتركيها على هذا الانقطاع ، الذي يؤثر على أعمال تطوير هذه المنطقة المستهدفة ضمن مشروع التوسعة وخدمة الانترنت عالي السرعة +H.

يذكر أن شركات الاتصالات في ليبيا تعاني من عمليات سرقة وتخريب المحطات في عدة مُدن ومناطق، فضلًا عن قيام بعض المواطنين والشركات بعمليات حفر دون التواصل مع الجهات المختصة، ما يؤدي أحيانًا إلى قطع الكوابل وتوقف الخدمة.