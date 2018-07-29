موظفون يغلقون مطار طبرق احتجاجا على تعيين مدير جديد
طبرق ـ بوابة الوسط: فراس بن على | الأحد 29 يوليو 2018, 02:43 مساء
قال مصدر أمني إن موظفين أغلقوا مطار طبرق الدولي اليوم الأحد، وأوقفوا حركة الملاحة الجوية، احتجاجًا على تكليف مدير جديد للمطار، ومباشرة عمله دون تسليم واستلام بين المدير الجديد صلاح سليم، وبين المدير السابق حسن هليل.
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