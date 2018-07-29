السراج: إجراءات رادعة لوقف الاستهلاك غير القانوني للكهرباء

السراج خلال اجتماع مع مدير مديرية أمن طرابلس وعدد من القيادات الأمنية بمقر المجلس الرئاسي. (الصفحة الرسمية لرئيس المجلس)

شدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأحد، على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة لوقف الاستهلاك غير القانوني للكهرباء للتخفيف من حجم الاستهلاك.

جاء ذلك خلال اجتماع صباح اليوم الأحد، مع مدير مديرية أمن طرابلس العقيد صلاح الدين السموعي، وعدد من القيادات الأمنية، بحضور رئيس الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفق الصفحة الرسمية لرئيس المجلس الرئاسي.

جرى خلال الاجتماع تحديد كيفية التنفيذ العملي لإزالة التوصيلات الكهربائية غير القانونية من قبل الجهات الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بشكل حاسم، وفقًا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وفور انتهاء الاجتماع، عقد السراج اجتماعا أمنيا بمديرية أمن طرابلس، لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ ابتداءاً من اليوم، من ناحية أخرى اطلع السراج على الخطوات التي اتخذتها الشركة العامة للكهرباء لجباية مستحقات الشركة، منبهاً إلى ضرورة تسهيل وتيسير هذه الإجراءات.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية مشاركة وسائل الإعلام في توضيح حجم مشكلة الاستهلاك غير القانوني إضافة إلى تسليط الضوء على قضية ترشيد الاستهلاك.