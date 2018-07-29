«عمران»: استقالة رئيس «التأسيسية» لن تؤثر على مشروع الدستور

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 29 يوليو 2018, 01:54 مساء
عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قالت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، اليوم الأحد إن استقالة رئيس الهيئة، نوح عبدالسيد عبدالله، لن تؤثر على مشروع الدستور وأهميته.

وأوضحت في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: أن «تقديم الاستقالات ظاهرة تميز العمل في المجتمعات الديمقراطية».

وجددت التأكيد على «ضرورة صدور قانون الاستفتاء، وإكمال المسار التأسيسي وإنهاء الأجسام الانتقالية والمضي قدمًا نحو بناء الدولة».

كان نوح عبدالسيد عبدالله أعلن استقالته في وقت سابق اليوم من رئاسة وعضوية الهيئة، وذلك في رسالة موجهة إلى أعضاء الهيئة التأسيسية.

وقالت نادية عمران: «لم يتم إبلاغ أعضاء الهيئة بعزم السيد نوح على تقديم الاستقالة، وفؤجئنا بها من وسائل الإعلام».

وأضافت: «نشكر زميلنا على قيادة الهيئة في مرحلة صعبة وحساسة، وكان على مستوى عالٍ من المسؤولية والحياد حتى أصدرت الهيئة مشروع الدستور».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أهلي طرابلس» يكلف لاعبه الدولي السابق بمهمة مدير الكرة بالنادي
رياضة محلية
بالفيديو: الآلاف يخلون منازلهم هربًا من حرائق كاليفورنيا (صور)
دولى
«غيدري» الأميركية: خطط بمليار دولار لإعادة تطوير ميناء سوسة
ليبيا
رئيس هيئة الكهرباء: اتجهنا لإنشاء محطتين بالطاقة الشمسية في الكفرة وتمنهنت
ليبيا
كاركاتير خيري - أطول خسوف سياسي في ليبيا
كاريكاتير
الاتفاق على خطة لمعالجة قضية الملكية في ليبيا
ليبيا
المدعي العام الإسباني: الحبس 24 شهرًا وغرامة 3.2 مليون يورو عقوبة رونالدو
رياضة عالمية
الميركاتو.. «يذبح» بطل الدوري الليبي
رياضة محلية
رئيس الحكومة الإيطالية: أخبرت ماكرون أننا لن ندعم الانتخابات في ليبيا قبل إتمام ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف بحيرة مياه سائلة في المريخ