«عمران»: استقالة رئيس «التأسيسية» لن تؤثر على مشروع الدستور

عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قالت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، اليوم الأحد إن استقالة رئيس الهيئة، نوح عبدالسيد عبدالله، لن تؤثر على مشروع الدستور وأهميته.

وأوضحت في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: أن «تقديم الاستقالات ظاهرة تميز العمل في المجتمعات الديمقراطية».

وجددت التأكيد على «ضرورة صدور قانون الاستفتاء، وإكمال المسار التأسيسي وإنهاء الأجسام الانتقالية والمضي قدمًا نحو بناء الدولة».

كان نوح عبدالسيد عبدالله أعلن استقالته في وقت سابق اليوم من رئاسة وعضوية الهيئة، وذلك في رسالة موجهة إلى أعضاء الهيئة التأسيسية.

وقالت نادية عمران: «لم يتم إبلاغ أعضاء الهيئة بعزم السيد نوح على تقديم الاستقالة، وفؤجئنا بها من وسائل الإعلام».

وأضافت: «نشكر زميلنا على قيادة الهيئة في مرحلة صعبة وحساسة، وكان على مستوى عالٍ من المسؤولية والحياد حتى أصدرت الهيئة مشروع الدستور».