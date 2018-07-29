الأرصاد: رطوبة عالية على السواحل وارتفاع درجات الحرارة بالدواخل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 يوليو 2018, 01:33 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على مناطق الدواخل والجنوب، خصوصًا مناطق الجنوب الغربي، بينما تكون مستقرة على مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

وقال المركز في نشرته الجوية الصادرة، اليوم الأحد، إن درجات الحرارة في الجنوب الغربي تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية على الدواخل، وستسجل انخفاضًا طفيفًا يوم غدٍ الإثنين، فيما تصل في مناطق الجنوب الشرقي إلى ما بين 39-43 درجة مئوية.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوس
السماء صافية في الشمال الغربي، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانًا على المناطق الساحلية، مما قد تتسبب في إثارة الأثربة والغبار، ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح ما بين 33-37 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وما بين 38-44 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم غدٍ الإثنين

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة
وفي مناطق الشمال الشرقي، تكون السماء صافية تتكاثر السحب غدًا الإثنين على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوي تتراوح ما بين 30-35 درجة مئوية، وتتراوح ما بين 37-41 درجة مئوية على رأس لانوف وأجدابيا وجالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب في مناطق الجنوب الغربي، خصوصًا غات، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول من مساء اليوم إلى شمالية فشمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح بين 42-48 درجة مئوية.

الكفرة - تازربو - السرير
وفي مناطق الجنوب الشرقي، تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح ما بين 39-43 درجة مئوية.

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