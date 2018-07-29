الغرفة الأمنية بدرنه تعلن عن 5 نقاط يجب التقيد بها من قبل المواطنين

اللواء سالم الرفادي آمر الغرفة الأمنية في درنة. (الإنترنت)

أعلنت الغرفه الأمنية العليا لتأمين مدينة درنه عن 5 نقاط أمنية طالبت من أهالي وسكان مدينة درنة وضواحيها بالتقيد بها.

ولفتت الغرفه الأمنية العليا لتأمين مدينة درنه في بيان مصور بثته القنوات التلفزيونية وصفحات التواصل الأجتماعي إلى «ضرورة التعاون مع الغرفه الأمنية والمركبات التابعة لها والتي تحمل شعار الغرفه الرسمي أثناء عمليات القبض علي الخارجين عن القانون».

كما طالبت المواطنين بـ«التأكد من شعار الغرفه الخاص بالمركبات الآلية المتخصصة في القبض عن الخارجين عن القانون».

وشددت الغرفه الأمنية علي المواطنين أن «أي مركبه لا تحمل شعار الغرفه ضرورة الإبلاغ عنها وعدم التعاون معها ،ويكون التعامل للمواطن معها وكأنها جماعه إرهابية والقانون في صفك والغرفة الأمنيه معك».

وأوضحت الغرفة للمواطنين الذين يريدون تسليم أبنائهم المطلوبين أنهم «سيتم التحقيق معه وان ثبتت براءته سيفرج عنه وان كان مذنب ستكون المحاكم هي الفاصل».

وأمرت الغرفة الأمنية عناصرها بضرورة التقيد بـ«المعامله للمواطن أن تكون معامله إيجابية في حاله لديه ابن أو قريب مطلوب أثناء عملية القبض من الجهة الشرعية المكلفة».

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أصدر الثلاثاء الماضي قرارًا يقضي بإنشاء غرفة أمنية في مدينة درنة بإمرة اللواء سالم مفتاح الرفادي.

وحدد القرار الصادر أمس الاثنين، مهام الغرفة بحماية المدينة بالكامل وتأمين كافة مداخلها ومخارجها بالتنسيق مع الجهات الأمنية المكلفة، ومنحها كافة الصلاحيات من اتخاذ القرارات الأمنية والإدارية بالتنسيق مع القيادة العامة على أن تكون الغرفة على تواصل مع الاستخبارات العسكرية وإحالة بلاغاتها والمواقف الأمنية لها أولًا بأول.

وتتكون الغرفة الأمنية الجديدة المكلفة بحماية وتأمين مدينة درنة من آمر سرية الشرطة العسكرية درنة ومدير الأمن العام، مدير الأمن الخارجي درنة، مدير مديرية الحرس البلدي، وآمر الاستخبارات العسكرية درنة، مدير الأمن الداخلي درنة، مدير أمن منفذ درنة البحري ورئيس لجنة الأزمة درنة.