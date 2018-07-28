عاشور يطالب الأجهزة الأمنية بمعبر وازن ذهيبة الحدودي بالحد من عمليات التهريب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 يوليو 2018, 11:03 مساء
العميد عبدالسلام عاشور يتفقد معبر وزان الذهيبة الحدود مع تونس. (وزارة الداخلية الليبية)

طالب المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، العميد عبدالسلام عاشور، الأجهزة الأمنية العاملة بمعبر وازن الذهيبة الحدودي مع تونس، بضرورة «تكثيف الجهود للحد من عمليات التهريب بشتى أنواعها التي استنزفت قوت المواطن الليبي، الذي أصبح هاجس خطر ضد الأمن القومي للبلاد»، وفق ما نشرته وزارة الداخلية الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها العميد عبدالسلام عاشور إلى مديرية أمن نالوت ومعبر وازن الذهيبة الحدودي مع تونس، ظهر اليوم السبت، ضمن جولاته للمؤسسات الأمنية بمختلف مناطق البلاد.

وقالت وزارة الداخلية إن الزيارة تخلتلها جولة قام بها العميد عبدالسلام عاشور إلى كافة مرافق المعبر للإطلاع على ما تم إنجازه من مشاريع داخله، التي من شأنها تسهيل حركة المرور بين مواطني البلدين الصديقين، وانسياب البضائع بينهما بكل سهولة وتوطيدًا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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