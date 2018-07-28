قوة حماية وتأمين سرت: لا وجود لأي تنسيقات مع أي كتيبة لتأمين طريق سرت - الجفرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 يوليو 2018, 10:11 مساء

نفت قوة حماية وتأمين سرت، التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وجود أي تنسيق مع وحدات تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بشأن تأمين طريق سرت - الجفرة، قائلة إنه «لا وجود لأي تنسيقات مع أي كتيبة لتأمين طريق سرت - الجفرة» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وكانت صفحات ليبية، على موقع التواصل الاجتماعي، تداولت صورًا لعناصر من القوة والكتيبة «128 مشاة» التابعة للقيادة العامة أثناء انتشار دورياتهما وسيارات الشرطة والجيش التابعة لهما خلال عملية تأمين الطريق المؤدي من وإلى مدينة سرت شمالاً وإلى بلدية الجفرة جنوبًا.

وأوضحت قوة حماية وتأمين سرت عبر صفحتها على «فيسبوك» أن «اللقاء الذي حصل بين وحدات من القوة وأفراد من الكتيبة (128 مشاة) كانت عن طريق المصادفة، حيث كانت وحدات من القوة في مهمة دورية روتينية في جنوب سرت، دون أي ترتيبات مسبقة للقاء».

وقالت القوة: «إننا كقوة مكلفة تأمين سرت وضواحيها ومساعدة الأجهزة الأمنية وعودة الحياة ونجحت وبشكل كبير في تأدية مهامها، ملتزمون بقرار التكليف وليس لدينا أي تنسيقات خارج سرت وضواحيها»، منوهة إلى «أنها غير مسؤولة عن أي خبر ينشر عبر أي صفحة غير هذه الصفحة الرسمية لها» على «فيسبوك».

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