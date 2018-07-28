مصدر أمني: تحركات مشبوهة لعدد من الآليات التابعة لـ«داعش» جنوب العقيلة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 يوليو 2018, 10:06 مساء
مركز شرطة العقيلة الذي تعرض لهجوم مسلح فجر الثالثاء، 24 يوليو 2018. (الإنترنت)

أكد مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، رصد عدد من الآليات التابعة لتنظيم «داعش» جنوب منطقة العقيلة (120 كلم غرب أجدابيا) متوجهة نحو خط 103 المؤدي إلى مناطق جالو والكفرة جنوب شرق البلاد.

وأضاف المصدر أنه بعد رصد الآليات جنوب منطقة العقيلة «تمت مخاطبة الجهات الأمنية في مناطق الهلال النفطي لأخذ الحيطة والحذر».

وفجر الثلاثاء الماضي، نفذ مجهولون هجومًا مسلحًا استهدف مقر مركز الشرطة بمنطقة العقلية، وأسفر عن مقتل عنصرين أمنيين وخلّف أضرارًا مادية فادحة، فيما كان تقرير أمني حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه قد حذّر من تحركات مشبوهة بالمنطقة قبل يوم من وقوع الحادث.

وقالت وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة، في بيان إن جنديًا قُتل وأُصيب ثلاثة جنود آخرين أثناء مطاردة العناصر التي نفذت الهجوم، فيما أكد الناطق باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري، مسؤولية تنظيم «داعش» عن الهجوم، مشيرًا إلى أنه «استخدم سيارات مسروقة من الهلال النفطي جرى تفخيخها واستهدف بها مركز شرطة العقيلة».

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