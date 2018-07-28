سرية بني وليد: مقتل شخص وضبط آخرين بينهم فتاة في تبادل لإطلاق النار مع خارجين عن القانون

سيارة تابعة لسرية حماية بني وليد. (أرشيفية: صفحة السرية على فيسبوك)

أعلنت سرية حماية بني وليد، أن شخصًا قُـتل وأُلقي القبض على آخرين بينهم فتاة في تبادل لإطلاق النار قرب بئر دوفان، فجر الجمعة، مع مجموعة «خارجة عن القانون» تمتهن أعمال الحرابة والسطو المسلح.

وقال عنصر أمني من السرية لـ«بوابة الوسط»، السبت، إن السرية تلقت عدة بلاغات عن حوادث سطو مسلح ينفذها خارجون عن القانون بالطريق العام في منطقة دوفان «تحديدًا بالقرب من الشوارع الأربعة الرابطة بين مصراتة وزليتن، حيث يقومون بعمليات سطو مسلح على العائلات وسرقة ممتلكاتهم وهواتفهم وأموالهم ومصوغاتهم (الذهب) من النساء».

وأضاف المصدر أن أوامر صدرت لفصيل «إيليس» التابع للسرية بالتمركز في الطريق العام بالتنسيق مع مديريتي أمن بني وليد وزليتن، مبينًا أن مَن يتعرضون للسطو غالبيتهم إما قادمون من بني وليد أو مغادرون منها على هذا الطريق.

وأوضح العنصر الأمني التابع للسرية، أنه أثناء تنقل الدورية عُـثر على أحد المواطنين من مدينة زليتن يقود شاحنة نقل مياه، تعرض للسطو المسلح وسرقت منه بطارية شاحنته والكابل الخاص بتوصيل الكهرباء إلى البئر، فتوجهت الدورية لرصد الخارجين عن القانون واللحاق بهم.

وذكر المصدر أن الدورية تمكنت من العثور على سيارة نوع (تويوتا 27) معتمة الزجاج يستقلها ثلاثة أشخاص يحاولون تنفيذ عملية سطو مسلح أخرى على سيارتين للمارة على الطريق. مضيفًا أن الدورية «طلبت منهم الترجل لكنهم بادروا بإطلاق الرصاص على أفراد الدورية، ما أدى إلى إصابة عنصرين من أفرادها بإصابات متفاوتة».

وأكد المصدر أن أفراد الدورية قاموا بالرد على مصادر النيران فورًا، ما أدى إلى مقتل أحد الخارجين عن القانون والقبض على شخصين آخرين بينهم فتاة، مشيرًا إلى نقل جثمان القتيل إلى مستشفى بني وليد العام وإسعاف زملائه المصابين.

وأضاف أن أحد أفراد الدورية أُصيب بجروح بليغة، لكن حالته الصحية مستقرة بينما الآخر إصابته طفيفة، مؤكدًا تسليم المقبوض عليهم إلى مديرية أمن بني وليد التي باشرت التحقيقات معهم فورًا، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة.