انطلاق امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي غدًا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 يوليو 2018, 09:25 مساء
طلاب يؤدون الامتحانات. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، أن امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2017 - 2018 ستنطلق غدًا الأحد، 29 يوليو.

ونوهت وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنه «يُسمح لكل الطلاب الراسبين بكل السنوات الدراسية بدخول الامتحانات» للدور الثاني، متمنية التوفيق لجميع الطلاب الممتحنين.

يشار إلى أن امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية كانت انتهت يوم الخميس الماضي 26 يوليو، فيما أعلنت الوزارة أن عملية الامتحانات مرت دون تسجيل أية خروقات أو تسريب للأسئلة تؤثر على سير الامتحانات.

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