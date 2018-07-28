الثني يفتتح مركزي شرطة بوعطني والقوارشة في بنغازي بعد إنشائهما

افتتح رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، اليوم السبت، مركزي شرطة بوعطني والقوارشة بمدينة بنغازي بعد الانتهاء من إنشائهما مجددًا بعد تدميرهما من قبل الجماعات الإرهابية قبل أكثر من ثلاثة أعوام خلال الحرب التي شهدتها المدينة ضد الإرهاب.

وحضر افتتاح مركزي الشرطة كل من وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووكيل عام وزارة الصحة المكلف تسيير الوزارة الدكتور سعد عقوب، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، وعميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، ومدير الإدارة العامة للتمركزات الأمنية بوزارة الداخلية العميد إدريس الريشي، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة المهندس حمزة الخفيفي، ومدير أمن بنغازي العميد صلاح هويدي، وعدد من موظفي مجلس الوزراء ووزارة الداخلية.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الثني تجول والوفد المرافق له داخل مركزي الشرطة واطلعوا على الإنشاء والتجهيزات التي أُجريت بتنفيذ جهاز تطوير المراكز الإدارية بإشراف إدارة المشروعات بوزارة الداخلية.

وأضافت أن رئيس الحكومة الموقتة «أبدى ارتياحه لمستوى استتباب الأمن في المدينة التي عانت الإرهاب، وكذلك لحجم الإنجازات التي تمت في قطاع الداخلية في مدينة بنغازي ومختلف المدينة بما يكفل أمن الوطن والمواطن».

وأوضحت الحكومة أن «مشاريع وزارة الداخلية في مدينة بنغازي تأتي ضمن 35 مشروعًا تعاقدت عليها وزارة الداخلية لتنفيذها في المدينة بعد إعلان تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية، بما ستشهد المدينة قفزة نوعية في قطاع الأمن».

وأكد الثني أن «مدينة بنغازي قدمت الشهداء وعانت بسبب الحرب على الإرهاب وتستحق مثل هذه المشروعات في قطاع الداخلية وغيرها من القطاعات التي من شأنها إعادة الحياة في المدينة»، وأن «الحكومة الموقتة بذلت قصارى جهدها بالتعاون مع بلدية بنغازي وكافة الخيرين في المدينة في سبيل إعادة إعمارها»، مشيرًا إلى أن «هذا العام سيكون عام المشروعات للمدينة التي عانت الكثير».

وكان رئيس الحكومة الموقتة دشن في 26 مارس الماضي، مبنى مديرية أمن بنغازي، ومعهد تدريب الشرطة، ومصنع الملابس، ومركزي شرطة البركة والحدائق وعددًا من المشاريع الأخرى، بعد أن تم إنشاؤها مجددًا بسبب تدميرها من قبل الجماعات الإرهابية.

وأوضح مدير إدارة المشروعات بوزارة الداخلية المهندس حمزة الخفيفي أن كافة هذه المشاريع بدأ العمل فيها يوم 21 أغسطس 2017 وانتهى العمل بإنشائها وتجهيزها في وقت قياسي، وفق ما نشرته الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك».